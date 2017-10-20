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(Görüntülü Haber) Gazipaşa 8'inci Çekirdeksiz Nar Festivali başladı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde 8'incisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivali başladı

20 Ekim 2017 21:32

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde 8\'incisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivali başladı.

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen nar festivali, Cumhuriyet Meydanı\'ndan mehteran takımı eşliğindeki kortej geçişiyle başladı. Kortej yürüyüşü, Atatürk Parkı\'ndaki festival alanında sona erdi. Çekirdeksiz Nar Festivali ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilçeye adının verilişinin 95\'inci yıl dönümü kutlamalarına, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından protokol üyeleri nar ve nar ürünlerinin bulunduğu stantları gezdi. Nardan yapılan pekmez, turşu, reçel başta olmak üzere ürünler ilgi odağı oldu. Üreticilerden Mustafa Gazioğlu nar kesme ve tanelerine ayırma hakkında festival alanına gelenlere uygulamalı bilgi verdi. 

Festival hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Adil Çelik, çekirdeksiz narın sadece Gazipaşa\'da yetiştiğini söyledi. Bu yılki rekoltenin 4 bin ton olduğuna değinen Başkan Çelik, \"Gazipaşa\'ya özgü ürünümüzü Türkiye\'deki her pazara her bölgeye gönderemiyoruz. Üretimimiz çok yeterli değil\" dedi.

Festival kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenler gram altınla ödüllendirildi.

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