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(Görüntülü Haber) Gazilere yapılan saldırı PKK’nın sıktığı kurşundan daha çok acıttı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız, Ankara'da Gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş'a yapılan saldırıyı kınayarak: Gazilere yapılan bu darp PKK terör örgütünün sıktığı k

07 Kasım 2017 19:21

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız, Ankara\'da Gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş\'a yapılan saldırıyı kınayarak: Gazilere yapılan bu darp PKK terör örgütünün sıktığı kurşundan daha çok canımızı acıtmıştır\" dedi. Yıldız, Niğdeli gazilerle birlikte Öğretmenler Çay Bahçesi\'nde basın açıklamasında bulundu. Yıldız açıklamasında: \'Ankara\'da Gazi Muzaffer Oktay ile İbrahim Kızılkaş arkadaşımıza bir benzin istasyonunda darp edilmesine görüntülerinde üzülerek izlemiş bulunuyorum. Milletimizin bugün rahat ve özgürce yaşayabilmeleri için kolunu bacağını feda etmiş bu gazilere yapılanları nefretle kınıyorum. Devletimiz bu gibi insanları cezalarını vermeli ki bir daha böyle bir olayları kalkışmasınlar. Gazilerimize yapılan bu darp PKK terör örgütünün sıktığı kurşundan daha çok canımızı acıtmıştır. Onları derinden yaralamıştır. Bu dayak sadece Gazilerimize değil Türk milletine atılmıştır dedi

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