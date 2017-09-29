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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, otomobilde uyuşturucuya gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve gizli bölmesinde 2 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

29 Eylül 2017 15:24

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve gizli bölmesinde 2 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan polis, şüpheli gördüğü araçları durdurarak arayıp, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Ekiplerin çalışması sırasında M.Ö.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil de durduruldu. Sürücü M.Ö.K.\'nin tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, otomobilde eğitimli köpek ile arama başlattı. Aramada otomobilin arka kapı kısmına yapılmış gizli bölmede 2 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı M.Ö.K.\'nin sorgulanmasına başlandı.
 

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