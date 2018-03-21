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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te Nevruz kutlaması

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep'te, HDP'nin organizasyonu ile düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti

21 Mart 2018 19:10

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep\'te, HDP\'nin organizasyonu ile düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti. Alanı dolduran kalabalık, şarkılarla halaylar çekti. Bostancı Mahallesi\'ndeki boş alanda yapılan kutlamalara, 5 bin kişi katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlama alanına gelenler üst aramasından geçirildi. Havadan da drone ile görüntü alınan kutlamalara HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da katıldı. Program, Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam etti. Alanı dolduran vatandaşlar sahneye çıkan grupların çaldığı müzikler eşliğinde halay çekerek söylenen şarkılara eşlik etti.

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