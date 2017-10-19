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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te muhtarlar günü kutlandı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA) GAZİANTEP'te19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı

19 Ekim 2017 15:27

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA) GAZİANTEP\'te19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen tören, Türkiye Muhtarlar Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Şahinbey Kaymakamı Cemaletti Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 19 Ekim Muhtarlar Günü\'nün anlam ve öneme değinen Ökkeş Titiz, \"Bu günü kanunlaştırıp 50 bin 249 muhtarımıza bu günün verilmesi için çabalayan altında imzası bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu katılım Türkiye\'de en çok Gaziantep\'te var. Başka illerde de katımın böyle olması taraftarıyım, çünkü birlikten güç doğar\" dedi. Program folklor gösterisi ve güvercin uçurulmasının ardından sona erdi.

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