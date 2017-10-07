(Görüntülü Haber) Gaziantep'te mısırcı cinayetine 2 gözaltı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te kaynamış mısır satarken dün tabancayla öldürülen 35 yaşındaki Remzi Yılmaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Dumlupınar Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta kaynamış mısır satan Remzi Yılmaz ile İbrahim B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim B., iddiaya göre yanındaki tabancayla Remzi Yılmaz\'a ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, İbrahim B. ile Mahmut P.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.