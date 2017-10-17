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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te işyerinde patlama: 2 yaralı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, endüstriyel mutfak servisinde klimaya gaz doldurulurken meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı

17 Ekim 2017 20:06

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, endüstriyel mutfak servisinde klimaya gaz doldurulurken meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı. Olay, öğleden sonra Mücahitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Musa Taş\'a ait endüstriyel cihaz servisinde tamir edilen klimaya gaz doldurulduğu sırada oksijen tüpünün hortumunun yerinden çıkmasıyla patlama meydana geldi. İşyerinin camlarının kırıldığı patlamada, Musa Taş ile yanında çalışan akrabası Ömer Taş yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını söndürürken, yaralılar ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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