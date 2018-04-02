(Görüntülü Haber) Gaziantep'te arıcılara kovan desteği

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere arı kovanı ve dal öğütme makinası dağıtımı yapıldı. Botanik Bahçesi?nde düzenlenen dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca ve çiftçiler katıldı. Programda konuşan İbrahim Yılmaz, daire başkanlığının kurulduğu 2014 yılından buyana kentteki arı kovanı ve bal üretiminde artış olduğunu aktararak, şunları söyledi: \"Biz bu işe başladığımızda Gaziantep\'te 21 bin arı kovanı vardı. Bugün dağıtacağımız kovanlar ile beraber bu sayı tam 49 bin olacak. Yüzde 100\'den fazla artış sağlamış oluyoruz. Burada 4 sene önce 130 ton bal üretimi yapılırken, 2017\'de bal üretimi 550 ton olmuştur. Bal üretiminde de 4-5 kat artış sağlanmış durumda. Sayın başkanımızın desteği, birliğimizin, odalarımızın siz üreticilerin çabalarıyla beraber Gaziantep\'in başarı örneğini bir kez daha göstermiş olduk.\" Fatma Şahin ise, Büyükşehir Belediyesi olarak çitçilere her zaman destek olduklarını söyledi. Arıcılığa destek vermek adına 2 bin kovan dağıtacaklarını söyleyen Şahin, \"Bu coğrafyada, bu bölgede yaşamanın çok ağır bir bedeli var. Bu bölgede yaşamanın bedelini ödemek için arı gibi çalışmak, karıncalar gibi rızkını aramadan başka çare yok. Bu coğrafya çok bir coğrafya ama bize verdiği önemli bir şey var. Bizim ki alın teri, bizimki akıl teri. Bizde hiçbir zaman hazıra konma yok. Hepimiz çabalamak, hepimiz işini en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu coğrafyanın çiftçisi de, başkanı da, belediyecisi de çok çalışmak, ekmeğini taştan çıkarmak zorunda\" diye konuştu. Konuşmaların ardından, çiftçilere 7 dal öğütme makinesi ile 2 bin arı kovanı dağıtımı yapıldı.