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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 6 öğrenci, kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'nda, kaşıntı şikayeti bulunan 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı

21 Mart 2018 23:13

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu\'nda, kaşıntı şikayeti bulunan 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Güzel Vadi Mahallesi\'nde bulunan Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu\'ndaki 6 öğrenci, kaşıntı şikâyetiyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri 6 öğrenci, ambulanslarla Cengiz Gökçek Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

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