(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 6 öğrenci, kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu\'nda, kaşıntı şikayeti bulunan 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı.
Güzel Vadi Mahallesi\'nde bulunan Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu\'ndaki 6 öğrenci, kaşıntı şikâyetiyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri 6 öğrenci, ambulanslarla Cengiz Gökçek Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.