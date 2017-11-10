(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 350 çiftçiye tohum dağıtıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ilçede bulunan 350 çiftçiye 50 ton fiğ, 18 ton nohut tohumu dağıtım yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Çetin Emeç Salonu\'nda düzenlenen dağıtım törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ve ile çiftçiler katıldı.



Nohut üretimi için dağıtılan 18 ton tohumla 1.200 dekar alanda 240 ton mahsul elde edilmesi hedeflenirken, hayvanların protein ihtiyacının karşılanması için 50 ton fiğ tohumu ile 4 bin dekarlık alanda ekim yapılacak.



Toprağın nimetini görmek ve faziletini artırmak için çalışılması gerektiğini belirten Fatma Şahin,



\"Aslında toprağın nimetini görmek ve bunun faziletini rahmetini artırmak için hiç kimseye muhtaç olmadan çalışmamız gerekiyor. Anadolu\'nun hazinesini, Anadolu\'nun insanlarına dışarıya ihtiyaç olmadan yönetebilmesi için o güce ulaşabilmesi gerekiyor. Bu bizim açımızdan çok önemliydi. Bizim amacımız, çiftçi kardeşimizin maliyetlerini aşağıya çekmek, burada cebini, ailesini, şehir ve ülke ekonomisine rahatlatmak. Toprakla uğraşan çiftimiz bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Eğer bugün o nasırlı eller milletin doymasına, milletin geleceğine, çocukların yetişmesine vesile oluyorsa biz çiftçilerimizin ellerin ellerinden öpüyoruz\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları dağıtıldı.