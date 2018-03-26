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(Görüntülü Haber) Gaziantep Kent Müzesi'nin açılışı yapıldı

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'te 54'üncü Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kent Müzesi açılışı yapıldı

26 Mart 2018 20:50

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'te 54\'üncü Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kent Müzesi açılışı yapıldı. Akyol Mahallesi\'nde bulunan müzenin açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Deniz Köken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Hüseyin Ateş ve bir çok katılımcıyla birlikte yapıldı. Açılışın ardından konuşan, Gaziantep\'te her alanı kitap okunur hale getirmek istediklerini ifade eden Deniz Köken, \" Kütüphanecilik Haftası\'nı bu yıl daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz. Gasiantep\'te herkesin kitaplara kolay ulaşabilmesi için kitap kafeler açıyoruz. Bütün işletmelerle görüşerek kütüphaneciliği yaymak istiyoruz. Gençlerin boş zamanlarında bir satırda olsa kitap okumasını sağlamak istiyoruz. Her ne kadar dijital çağa geçmiş olsakta insanları kitaplarla buluşturmamız lazım.\" dedi 54\'üncü Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan Gaziantep Kent Müzesi ziyaretçiler tarafından gezildi. Tarihi Han Tu¨tu¨n tu¨ccarı olan Bayaz Ahmet Efendi tarafından 1909 yılında yaptırıldı. Bu¨yu¨kşehir Belediyesi?nin tarafından şehre kazandırılan Müze ziyaretçilerine Gaziantep?in tarihi, turistik yerleri, doğal gu¨zellikleri ekonomisi, el sanatları ve mutfak ku¨ltu¨ru¨ gibi zenginlikleri tanıtma imkanı sunuyor.

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