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(Görüntülü Haber) Gazi ve şehit aileleri yemekte bir araya geldi

Eyyüp BURUN-Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazi ve şehit ailelerinin buluştuğu yemek organizasyonu yapıldı

19 Eylül 2017 19:56

Eyyüp BURUN-Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazi ve şehit ailelerinin buluştuğu yemek organizasyonu yapıldı. Gaziler günü nedeniyle bir resturantta düzenlenen yemek programına, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, gazi ve şehit aileleri ile kent protokolü katıldı, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Yerlikaya, peygamberlik makamından sonra en büyük makamın şehitlik daha sonra ise, gazilik olduğunu söyledi. Türk milletinin gücünü inancından aldığını ifade eden Ali Yerlikaya şunları dedi Allah, din, vatan, bayrak, istiklal adına ortaya çıkıp savaşan, sınırı bekleyen bir kardeşimize cenabı Allah şehitlik nasip ediyorsa bu makamların en yücesidir. Gazilerimizde de şahadete ulaşamamanın üzüntüsü vardır. Bin yıldır yaşadığımız bu aziz vatanımızda bizim birliğimizi, istiklalimizi kasteden düşmanlarımız var. Bu kıymetli aziz vatanda bu coğrafyada yaşamanın da bir bedeli var. Biz en büyük gücümüzü inancımızdan alıyoruz. En büyük zenginliğimiz bu. Biz sizlere minnettarız. Şehit yakınlarının ve siz gazilerimizin dillerinden dökülen dualara aziz milletimizin her zaman ihtiyacı var. Fatma Şahin ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e 96 yıl önce gazilik unvanının verilmesinin yıl dönümü olan günü Gazi şehirde, gazilerle kutlamanın sevincini ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Vatan için canını ortaya koyan şehit ve gazileri minnetle andıklarını ifade eden Şahin, \'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim\' diyerek vatan için, ezan için, Türk milletinin istiklali ve istikbali için tarih boyunca mücadele eden şehit ve gazileri minnetle anıyoruz. Bu duygu o kadar önemli ve kıymetli ki bütün hesapları bozar. Bu duyguyu hesaplayamadıkları için, bizim birbirimize, ezanımıza, toprağımıza, vatanımıza olan aşkımızı bir türlü hesaplayamadıkları için her seferinde hesaplarının bozulduğuna şahit olduk, yakın tarihte de şahit olduk. O yüzden sizler bizim için çok önemlisiniz şeklinde konuştu.

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