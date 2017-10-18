(Görüntülü Haber) Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Birbirine yakışmayan iki şey var; o da spor ve şiddet

Merve DÜNDAR -Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY Spor Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi arasında \'Diş Sağlığı Protokolü\' imzalandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan tarafından imzalanan protokol öncesinde Özbek, \'Spor ve Kariyer\' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. İmza töreni öncesinde üniversiteli gençlerle tecrübelerini paylaşan Özbek, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Sporda nefret söyleminin önlenmesi gerektiğini söyleyen Dursun Özbek, “Birbirine yakışmayan iki şey var o da spor ve şiddet. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi. Galatasaray\'ın bütçesi, alt yapının geliştirilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Özbek, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde statta olup olmayacağı ile ilgili soruya ise tebessümle yanıt verdi. Eğlenceli anların yaşandığı söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi. Törene Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Emir Sarıgül de katıldı. \"SPOR AKADEMİLERİ KURULMALI\" Etkinlik öncesinde Galatasaraylı öğrenciler tarafından tezahüratlarla karşılanan Özbek, işbirliği hakkındaki soruları yanıtladı. Gençlere, karşılamaları için teşekkür eden Özbek, \"Spor kulüplerinin üniversitelerle işbirliği yapması iki tarafa da enerji veriyor ve fayda sağlıyor. Altınbaş Üniversitesi\'ne bize bu hizmeti sağlayacakları için kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ile de konuştuk. Yeni kampüsler açtıklarını biliyoruz. Bunların içine spor akademisi eklemelerini de rica ettim. Çünkü bu konu Türkiye\'nin ihtiyaçları arasında yer alıyor\" dedi. \"BU ANLAŞMAYI TÜM SPOR KULÜPLERİ İLE YAPMAK İSTERİZ\" Diş sağlığı protokolü hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin de diş hastalıklarının önemli bir hale geldiğini söyleyerek, \"O nedenle biz de \'Sporcunun dişleri sağlam olur\' dedik. Sadece Galatasaray ile değil diğer spor kulüpleriyle de bu anlaşmaları yapmak istiyoruz. Anlaşma kapsamında Galatasaray camiasının profesyonel sporcularının ücretsiz hakları var. Dernek üyelerinin ve Galatasaray\'da çalışan profesyonellerin indirim hakları olacak. Tüm camiayı kucaklayan, iştiraklerinden dernek üyelerine kadar uzanan bir protokol oldu\" diye konuştu. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakkı Sunay ise, Türk sporu aracılığıyla halkta ağız ve diş sağlığı bilincini arttırmayı ve sporcuların rol model kişiler olması nedeniyle bu farkındalığın daha üst düzeye çıkmasını hedeflediklerini belirtti.