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Spor

(Görüntülü Haber) Futbolcular topla değil, saha ile mücadele etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM’un İskilip ilçesinde oynanan amatör maçta, yağan yağmur ile adeta göle ve balçığa dönüşen sahada futbolcuların verdiği mücadele dikkat çekti

05 Mart 2018 14:51

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM’un İskilip ilçesinde oynanan amatör maçta, yağan yağmur ile adeta göle ve balçığa dönüşen sahada futbolcuların verdiği mücadele dikkat çekti. İskilip ilçesinde amatör futbolcuların imkanları, yağan yağmur ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Çamur ve suyla kaplı sahada futbol oynamaya çalışan amatör futbolcuların verdiği mücadele dikkat çekti. 1\'inci Amatör Küme Takımı İskilip Gücü dün Şehit Mikail Kaya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İl Özel İdare Spor futbol takımını konuk etti. Ev sahibi takım formaların üstüne Afrin\'deki Mehmetçiklere destek için askeri yelek giyerek sahaya çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada İskilip Gücü Takımı’nın oyuncuları selam durdu. Futbolcular 90 dakika boyunca suyla kaplı ve çamur olan sahada mücadele etti. 1-1 biten maç sonrası her iki takımın futbolcuları topla değil çamurla verdikleri mücadeleye değindi.

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