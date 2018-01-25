(Görüntülü Haber) Ford Otosan ve Arçelik grev kararı aldı

Kemal ATLAN - Hakan TÜRKTAN/İNÖNÜ (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesindeki Ford Otosan ile kent merkezindeki Arçelik Buzdolabı fabrikalarında, yaklaşık 4 bin 500 işçi anlaşma sağlanamazsa greve gidecek. Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, Ford Otosan İnönü Fabrikası\'nın sendika işyeri temsilciği önünde basın açıklaması yaptı. Demir Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile geçen 5 Ekim\'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladıklarını, ancak anlaşma sağlanamadığını belirti. Kendilerinin Ford Otosan İnönü Fabrikası\'nda 2 Şubat, Arçelik Buzdolabı Fabrikası\'nda da 12 Şubat\'ta greve çıkma kararı aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu: \"Bu iki fabrikamızda 4 bin 500 işçi çalışıyor. Biz 2 yıllık sözleşme istedik. Yüzde 38.20 oranında içerisinde kıdem ve seyyanen zamdan oluşan bir zam oranı ile biz taslağımızı verdik. Ama şu ana kadar MESS\'den karşımıza çıkan cevap yüzde 6.4 oldu. Kıdem zammına hayır dediler. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istediler. Biz de bu şartları kabul etmediğimizden dolayı grev kararımızı ilan ettik. Ama bugün aldığımız bir habere göre Cuma günü MESS yönetim kurulu bizi tekrar görüşmek için davet etti. Cuma günü tekrar bir görüşme olacak ve yeni tekliflerini dinleyeceğiz. \"