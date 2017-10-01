(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı bölgesinde 150 bin öğrenci ders başı yaptı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgede 150 bin öğrenci, törenle eğitim ve öğretime başladı.



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey kasabasındaki Çobanbey İlkokulu\'nda 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni yapıldı. Törenin yapılacağı bölgede Suriyeli güvenlik görevliler tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Tören öncesinde okulun bahçesindeki öğrencilere Türk Bayrağı dağıtıldı. Dağıtılan bayraklardan almak isteyen Suriyeli öğrenciler, izdihama yol açtı. Kuran okunan ve halk oyunları gösterisi yapılan törende konuşan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 150 bin öğrencinin eğitim ve öğretime başlamasına katkı sundukları için mutlu olduklarını belirterek, \"Özellikle eğitim ve öğretime bölgeden seçtiğimiz yaklaşık 6 bin civarında öğretmeni, 15 gün eğitim vererek hazır hale getirdik. Buradan şunu ifade ederek, bugün itibariyle okulları ile buluşan öğrencilerimiz kitapları ile buluştu. Yine inşallah en kısa sürede 15 gün içerisinde kırtasiye ihtiyaçları ile kıyafetlerini bir ay içerisinde okul kıyafetlerini takdim edeceğiz\" dedi.



Çobanbey İnsanı Yardım Koordinatörü ve Kilis Vali Yardımcısı Selçuk Aslan ise, Türk Bayrağı\'nın gölgesinin, tüm mazlumları himaye edecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, \"3.5 milyon muhaciri Türkiye’de ağırlarken, bu rakamların en az 10 katını malum insanı uzatmayı ihmal etmemiştir. Olaylar katlanılmaz hale gelinde 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte uluslararası terör mücadele başlamıştır. Fırat Kalkanı Harekatı olarak adlandırdığımız bu operasyonda bugün bu coğrafyada insanlar huzur içerisinde yaşamaktadır. Bu hareket esnasında 67 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ile 641 Özgür Suriye Ordusu mensubuna rahmet diliyorum. Şahadetleri kutlu olsun\" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci de, bölgenin önemine değinerek, \"Bu coğrafya, 3 dinin mahreci dinin olduğu bir coğrafya. Büyük medeniyetlerin, büyük felsefecilerin dünyaya geldiği bir coğrafyadır. Bu coğrafya binlerce peygambere yüz binlerce alime, ulemaya, beşiklik etmiş bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın düşmanları dün de oldu, bugün de olacaktır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler ders başı yaptı.