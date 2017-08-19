T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Firari dolandırıcılık hükümlüsü Karacabey’de yakalandı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde, dolandırıcılık suçundan 9

19 Ağustos 2017 18:05

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde, dolandırıcılık suçundan 9.5 yıl hapis cezasıyla yattığı hapishaneden kaçan Oktay A., sahte kimlikle gizlediği evde yakalandı. Oktay A. (32), 5 ay önce Aydın Cezaevi’nden firar ederek Karacabey İlçesi’ne geldi. Sahte kimlik çıkarak günlük yaşamına devam eden Oktay A., polisin takibi sonucu kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 58 dolandırıcılık suçuna karıştığı bildirilen Oktay A.’nın kaldığı evde yapılan aramada, çok sayıda sahte kimlik, 22 adet kredi kartı ve 60 bin lira değerinde sahte çek bulundu. Oktay A. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİNKARACABEY Bursa DHA BURSA’nın KaracabeyOktayAydın Cezaevi’ndenKaracabeySahte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24