(Görüntülü Haber) Firari dolandırıcılık hükümlüsü Karacabey’de yakalandı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde, dolandırıcılık suçundan 9.5 yıl hapis cezasıyla yattığı hapishaneden kaçan Oktay A., sahte kimlikle gizlediği evde yakalandı. Oktay A. (32), 5 ay önce Aydın Cezaevi’nden firar ederek Karacabey İlçesi’ne geldi. Sahte kimlik çıkarak günlük yaşamına devam eden Oktay A., polisin takibi sonucu kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 58 dolandırıcılık suçuna karıştığı bildirilen Oktay A.’nın kaldığı evde yapılan aramada, çok sayıda sahte kimlik, 22 adet kredi kartı ve 60 bin lira değerinde sahte çek bulundu. Oktay A. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.