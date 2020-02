(Görüntülü Haber) Film platosu gibi yangın eğitim istasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, itfaiye erlerinin eğitimi için film setlerini aratmayan bir istasyon kurdu. 3 katlı dizayn edilen betonarme binanın her katında birbirinden farklı yangınlara müdahale eden itfaiye erleri, beklenmedik durumlara karşı deneyim kazanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Toros’ta bulunan Çok Amaçlı Yangın Eğitim İstasyonu, film setlerini aratmayan görüntülere tanıklık ediyor. İtfaiye erlerine yangın çeşitlerine yönelik teknik ve uygulamalı eğitim olanakları sağlayan istasyon sayesinde İzmir İtfaiyesi, yangınlara karşı Türkiye’ye örnek bir yöntemle hazırlanıyor. 3 katlı olarak dizayn edilen betonarme binanın her katında itfaiye erleri birbirinden farklı yangına müdahale ediyor. Türkiye’de ilk olma özelliğini koruyan tesisten, kurulduğu 2017 yılından itibaren ülkenin farklı illerinden gelen toplam 73 bin 196 itfaiyeci, işyeri hekimi, eğitimci, kamu kurumu temsilcisi, öğrenci ve gönüllü yararlandı. Gerçek yangın türlerinin tasarlandığı Çok Amaçlı Yangın Eğitim İstasyonu’nda araç, koltuk, raf ve mutfak yangınlarıyla birlikte gaz ve endüstriyel yangınlar ile itfaiyecilerin hiç karşılaşmak istemedikleri oldukça büyük tehlike ve risk barındıran yangın tipleri simüle ediliyor. Böylece itfaiyeciler, alandaki eğitimler sayesinde birçok yangın çeşidiyle karşı karşıya kalıyor. İtfaiye erlerinin güvenliklerinin de en üst seviyede tutulduğu binada, basınç sensörleriyle bina kontrol edilerek yangın simülasyonları emniyetli ve güvenli bir şekilde sağlanıyor. Gaz sensörleri ise gaz seviyesinin yükseldiği anlarda bu durumu algılıyor ve insan müdahalesine bile gerek kalmadan otomasyon devreye giriyor, güvenlik havalandırmaları açılıyor. ÇİFTE EMNİYET İtfaiye erlerinin eğitimi ve can güvenliği açısından kritik önem taşıyan binaya, el kumanda cihazıyla da dışarıdan müdahale edilebiliyor. Yangının başlatılması, ışıkların kontrolü ve arama kurtarma bölümündeki duman havalandırması hem el kumanda cihazından hem de bilgisayar üzerindeki operatör yardımıyla yapılabiliyor. El kumanda cihazında bulunan pim sayesinde ise itfaiye erleriyle ilgili bir risk görüldüğünde emniyet sistemleri devreye giriyor ve istenmeyen durumların önüne geçiliyor.