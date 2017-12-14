(Görüntülü Haber) Fevzioğlu: 80 milyon hak ve hukukta kucaklaşırsa, ayrılma tehlikesi ortadan kalkar

Mehmet YÜCEL DURAK/SİİRT, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Fevzioğlu, Siirt\'in Şirvan İlçesine bağlı Soğanlı köyünde çöken evde 2 çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Cemal Coşkun\'un yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Fevzioğlu, \"Ben Türkiye\'nin hakta, hukukta 80 milyon olarak kucaklaştığında, hiçbir şekilde bir ayrılma tehlikesi yaşamayacağına inanıyorum\" dedi.



TBB Başkanı Metin Fevzioğlu, Muş, Bingöl, Batman ve Mardin baro başkanlarıyla birlikte Siirt\'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde 20 gün önce aşırı yağış nedeniyle çöken evde 2 oğluyla birlikte yaşamını yitiren Cemal Coşkun\'un yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Coşkun ailesine başsağlığı dileyen Fevzioğlu, burada yaptığı konuşmada, \"Biz buraya taziyeye geldik. Cemal Coşkun, Yusuf ve Ömer için buraya geldik. Bu devirde bunun olmaması lazım, yani bir yağmur yağdı, dam çöktü. Bu Türkiye Cumhuriyeti\'nde olmaması lazım. Devletimize, milletimizi Allah zeval vermesine ama, bu konularda kaynakların daha doğru harcanabileceğini, refah içinde yaşayabileceğimizi biz biliyoruz. Çok bir şey istemiyor aslında vatandaşımız, hastanesinde şifa bulmak, adliyesinde adalet bulmak, belediyesinde hizmet istiyor yani, devletinden hizmet istiyor ve eşit muamele görmek istiyor\" dedi.



\'SOĞANLI KÖYÜNE PASAPORTLA GELMEK İSTEMİYORUM\'



Türkiye\'nin hak ve hukukta kucaklaştığında ayrılma tehlikesinin de ortadan kalkacağına inandığını anlatan Fevzioğlu, \"Ben Türkiye\'nin hakta, hukukta 80 milyon olarak kucaklaştığında, hiçbir şekilde bir ayrılma tehlikesi yaşamayacağına inanıyorum. Ne zaman buralara gelsem, bu topraklara gelsem, baro başkanlarımız ile ne zaman vatandaşlarımızı kucaklaşmaya gitsek, biliyorum ki bizim insanlarımız birbirinden ayrılmak istemiyor. Ya bazen siz ayrılırsanız İstanbul\'a pasaport ile girersiniz gibi sözler var, bana göre bunlar rencide edicidir. Çünkü ben de Soğanlı köyüne pasaport ile gelmek istemiyorum. Yani ben buraya vatanım olarak gelmek istiyorum, bu toprak benim toprağımdır, hepimizin toprağıdır. Biz ayrısı, gayrı olmayan ve iç içe geçmiş insanlarız\" diye konuştu.



\'TÜRKİYE\'NİN KUDÜS GİRİŞİMİYLE GURUR DUYUYORUM\'



Köydeki okula giderek öğrencilere bot, mont ve giyim yardımında bulunan Fevzioğlu, Kudüs konusunu da değerlendirerek, şöyle konuştu:



\"Kudüs ile ilgili gelişmeleri kaygı ile izliyoruz tabi. Bu tamamen Amerikan Başkanı Trump\'ın bir gensoru ile devrilme tehlikesi belirlediğinde kendi iç politikası gereği arkasına Yahudi, İsrail lobisini alma girişimidir. Maalesef dünyada bazen bu sığ siyasetçiler, gözlerini kırpmadan insanları ölüme gönderebiliyorlar. Yani umrunda bile olmadan kaç kişi öldü, kaç kişinin canı yanacak, ne kadar kan dökülecek, hiç düşünmeden kendi koltuğunu korumak için böyle bir iş yapmıştır. Ama dünya gerekli karşılığını verdi. Dün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı çok ciddi bir mesaj verdi. Ben Türkiye Cumhuriyetinin bu girişimi ile ilgili gurur duyuyorum, herkeste duymalıdır. Yapılan toplantıda oy birliği ile bir kez daha İsrail\'in ve ABD\'nin kararının reddedilmesi önemlidir. Doğu Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak tanınması önemlidir. Ama bir not düşelim sevgili arkadaşlar buraya, Kudüs\'ü İsrail en başta işgal etmeyecekti, edemiyecekti neden etti? Çünkü maalesef İslam dünyası eğitimde geri kaldı. Maalesef İslam dünyası teknolojide geri kaldı. Ekonominiz, teknolojinin, güçlü ise ordunuzda güçlü oluyor. Bunun için de iyi bir eğitim sitemine ve güçlü bir hukuk sistemine ihtiyacımız vardır. İslam dünyası eğer hukuk sistemini çağdaşlaştırırsa, güvenilir hale getirir ise eğitimini çağdaşlaştırırsa, matematik, fizik, kimya öğretirse çocuklarına, bu durumda kimse aklından bile geçiremez Kudüs\'ü başkent ilan etmeyi.\"



Akşam saatlerine Siirt\'e dönen TBB Başkanı Metin Fevzioğlu, burada da Vali Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret etti.