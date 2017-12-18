(Görüntülü Haber) FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında tanıklar dinlendi

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul / DHA FETÖ\'nün \"mülkiye\" yapılanmasına yönelik davada, aralarında Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da bulunduğu 11\'i tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılamasına devam edildi. Duruşmada, İzmir\'de kendisini gözaltına almak isteyen polislerden kaçmaya çalışırken ayağı kırılan FETÖ tutuklusu eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt tanık olarak dinlendi. Bozkurt, bu davanın tutuklu sanıklarından Eski Erzincan Valisi Abdulkadir Demir hakkında FETÖ ile bağlantısının olduğunu duyduğunu söyledi. Bozkurt ayrıca, söz konusu dönemde Erzincan\'da 50\'ye yakın hakim-savcının FETÖ\'cü olduğunu iddia etti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülen duruşmada, 11 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirildi. 3 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. TANIKLAR DİNLENDİ Duruşmada tanıklar dinlendi. FETÖ\'nün çatı davası kapsamında Ankara\'da tutuklu yargılanan avukat Ali Çelik, tanık olarak duruşmaya bağlandı. Bu davanın sanıklarından Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir\'le Malatya İş Adamları Derneği\'nin düzenlediği gecede tanıştıklarını, sanıkla sonraki görüşmelerinin ise sosyal görüşmeler olduğunu söyledi. Tanık Çelik, kendisinin emniyetin Marmara bölgesi avukatı olduğunu, bu sebeple de sanıklardan Eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ı da tanıdığını söyledi. Söz alan Çapkın, avukatı tanımadığını söyledi. Bunun üzerine tanık Çelik, emniyetin tekzip davalarına baktığı için Çapkın\'ın otomatik olarak avukatlığını yaptığını, başka bir tanışıklığının olmadığını söyledi. Sanık Haluk Nadir\'in amcaoğlu olduğunu belirten emekli Tümgeneral Burhanettin Aktı da tanık olarak dinlendi. Aktı, Nadir\'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Orduevi\'ndeki kızının düğününde olduğunu söyledi. FETÖ\'DEN TUTUKLU ESKİ SAVCI TANIK OLARAK DİNLENDİ: BU OPERASYONLARI CEMAAT YAPIYOR Daha sonra İzmir\'de kendisini gözaltına almak isteyen polislerden kaçmaya çalışırken ayağı kırılan eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt tanık olarak dinlendi. Ergenekon soruşturması döneminde Erzincan\'da savcı olarak görev yaptığını anlatan Bozkurt, sanıklardan Eski Erzincan Valisi Abdülkadir Demir\'in FETÖ ile bağlantısının olduğunu duyduğunu iddia etti. Bozkurt, \"Kendisi Erzincan Valisi\'yken tanışmıştık. O dönem cemaatin İlhan Cihaner\'e yönelik operasyonları vardı. Erzincan TEM Müdürü olduğunu bildiğim Murat isimli kişi bana, \'Bu operasyonları cemaat yapıyor\' diyerek operasyonu yaparken yalnız olmadıklarını söylemişti. O kişi bana Abdulkadir Demir\'in de cemaatle iltisakının olduğunu söylemişti\" dedi. ERZİNDAN DA 50\'YE YAKIN SAVCI VE HAKİMİN FETÖ BAĞLANTISI VARDI Erzincan\'da FETÖ\'nün MİT, Yargı ve Emniyet koordinasyonunu sağlayan kişinin de, Avukat Talip Nayir olduğunu söyleyen Bozkurt, vali Demir\'in FETÖ bağlantısının olduğunu ondan da duyduğunu iddia etti. Erzincan\'da söz konusu kumpas operasyonları döneminde 50\'ye yakın hakim ve savcının FETÖ bağlantısı olduğunu da belirten Bozkurt, bu isimleri İzmir ve Erzincan\'daki soruşturmalarda söylediğini dile getirdi. Daha sonra söz alan, Abdulkadir Demir\'in avukatı, tanığın 2009 yılındaki FETÖ\'nün kumpas soruşturmalarında gizli tanık olduğunu ve yargılandığını, şimdi de FETÖ davalarında tanık olduğunu belirterek, eski savcı olan tanığın beyanlarına itibar edilmemesini istedi. İDDİANAMEDEN... İddianamede 15 sanık hakkında, \"Anayasayı ihlal\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında ayrıca \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve \"Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet\" suçlarından ise 7,5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.