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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'Mahrem imamı' inşaatta saklanırken yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) 'Mahrem imam' olduğu öne sürülen Yasin D

19 Kasım 2017 19:29

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması\'nda (FETÖ/PDY) \'Mahrem imam\' olduğu öne sürülen Yasin D., saklandığı inşaatta jandarma ekiplerince yakalandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamlarından olduğu iddia edilen Yasin D., hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanması için çalışma başlatılılan şüphelinin, Çorum’un Alaca İlçesi Dedepınar Köyü\'nde saklandığı tespit edildi. Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Ekiplerin köydeki araştırmasından şüphelenen Yasin D , Alaca İlçe merkezine kaçarak bir inşaata saklandı. Jandarma ekiplerinin takibi sonrası Yasin D, saklandığı inşaatta yakalanarak gözaltına alındı. Yasin D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat\'tan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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