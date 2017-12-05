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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün 'mahrem abi'leri adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 11 'mahrem abi', adliyeye sevk edildi

05 Aralık 2017 16:20

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 11 \'mahrem abi\', adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, \'askeri personelden sorumlu mahrem abi\' oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 11 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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