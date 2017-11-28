(Görüntülü Haber) FETÖ'nün İBB'yi işgali davasında ara karar : Sanıkların tahliye talepleri reddedildi

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin 15 Temmuz\'da FETÖ tarafından işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, gelecek duruşmaların 4 ay sonra Silivri\'de görülmesini kararlaştırdı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan salonda görülen duruşmaya 46 tutuklu sanık getirilirken; müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Davanın ikinci gününde sanıklar ve şikayetçilerin talepleri alındı. BAZI ERLER KOMUTANLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU Tutuklu sanıklı erlerin bir kısmı, “Komutanlarımızın hain olduğunu bilemezdik\" diyerek komutanlarından şikayetçi oldu. Sanık Albay Zeki Demir ise olay günü helikopterlerle halka ateş açıldığına ilişkin dosyada müşteki ifadelerinin olduğunu belirterek “Helikopter konusu iddia makamı tarafından soruşturmaya dahil edilmemiştir. Askeri ve sivil helikopter mi tespit edilmeli soruşturma açılmasını talep ederim. Ayrıca askeri üniformalı pompalı tüfeklilerden bahsedilmektedir, bu pompalı tüfekliler konusunda araştırma yapılmasını talep ederim\" dedi. Olay günü yaralanan ve öldü sanılarak linç edilenler olduğunu öne süren sanık Demir, linç edenler hakkında da soruşturma açılmasını talep etti. Tüm sanıklar tahliye talebinde bulundu. TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İBB, Başbakanlık ve Varank ailesinin davaya katılan sıfatıyla kabulünü de kararlaştırdı. Sanık albay Zeki Demir\'in davanın genişletilmesine ilişkin taleplerini reddeden heyet, duruşmayı 12 Mart - 23 Mart tarihleri arasında kesintisiz olarak Silivri 1 No\'lu duruşma salonunda görülmesine hükmetti. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İBB\'yi işgale giden 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4 .Bölük emrinde görevli 50 tutuklu asker yer alıyor. İddianamede darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerilerine açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. İddianamede, işgale giden sanık askerlerden yüzbaşı Ömer Faruk Nazlıcan, yüzbaşı Cihan Şahin ve er Emrah Akbulut tarafından halka ve emniyet güçlerine karşı silahla ateş açıldığı, güvenlik güçlerince yapılan silahlı müdahalede bu üç kişinin öldürüldüğü de yer alıyor. Toplam 50 sanık hakkındaki iddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.