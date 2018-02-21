(Görüntülü Haber) FETÖ'den yargılanan Dicle Üniversitesi eski Rektörü Saraç ve yardımcısına tahliye

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Dicle Üniversitesi\'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında \'Terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22.5\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ve aynı dosyada yargılanan Rektör Yardımcısı Aytekin Sır\'ın tahliyelerine karar verildi. Saraç, Türkiye\'nin ilk başörtülü kadın rektörü olarak tanınmıştı. Dicle Üniversitesi\'nde FETÖ/PDY\'nin akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda ihraç edilen eski Rektör Prof. Dr.Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve eski Genel Sekreter Sabri Eyigün hakkında, \'Terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22.5\'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ayşegül Jale Saraç ile Aytekin Sır hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Aslan Bilici ve Sabri Eyigün katılmadı. 15 TEMMUZ\'DAN SONRA 142 KİŞİ İHRAÇ EDİLMİŞ Duruşmada dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, \'Hüzme\' isimli gizli tanığın hazır edilmesi için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğü\'ne yazılan yazıya cevap verildiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğü cevabında, hakkındaki koruma kararının kaldırılması nedeniyle gizli tanığın mahkemede hazır edilemediği bildirildi. Sanıklardan Sabri Eyigün\'den ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, FETÖ terör örgütüyle alakalı herhangi bir bilgiye rastlanılmadığına ilişkin raporun da dosyaya gönderildiği belirtildi. Dicle Üniversitesi\'nden gönderilen belgeye göre, sanık Ayşegül Jale Saraç\'ın Rektör olarak seçildiği 2008 yılından görevden alındığı döneme kadar bin 991 kişinin üniversite kadrosuna atandığı, bunlardan 142\'sinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği kaydedildi. Belgede,17-25 Aralık\'tan sonra atanan 500 kişiden 11\'inin ihraç edildiği, bunların 7\'sinin merkezi atama yoluyla, 4\'ünün ise üniversitenin ilanı ile kadroya alındığı belirtildi. \'BİZE MADALYA TAKILMASI GEREKİRKEN, YARGILANIYORUZ\' Duruşmada söz hakkı verilen eski Rektör Saraç, üniversiteden gelen listelerde yanlışlık olduğunu belirterek, \"Listenin bir kısmı bizim dönemimizde alınmayan, önceki dönem alınan kişilere aittir. Yine ihraç olanların bir kısmı o donem HDP ile ilgili imza toplanması ki, buna kamuoyunda barış bildirgesi deniliyor, onunla ilgili ihraçlardır. Geriye 14 kişi kalmış. Bunlardan 7\'si merkezi atamayla, yani bakanlık tarafından atanan kişiler, 3\'ü ise yanlış tarihlerle yazılmış. Kalan 4 kişi gerçekten FETÖ\'den işlem görüp ihraç olan kişiler. 2 bine yakın personel alınmasına rağmen ortaya çıkan rakam bizim bu konuda ne kadar hassas davrandığımızı ortaya koymaktadır. Zaten bu 4 kişinin yargılaması devam ediyor.Tahliye olanlar bile var. Bize madalya takılması gerekirken, burada yargılanıyoruz\" dedi. Saraç\'ın avukatı Bülent Güldamlası ise, 17-25 Aralık sürecinden sonra üniversiteden gelen listede yanlışlıklar olduğunu belirterek, \"Bunların müvekkillerinin aleyhine olmasına rağmen, biz bu listeyi eksiksiz ve doğru kabul etsek bile, 17-25 Aralık sürecinden sonra 500’e yakın personelden 14 kişi FETÖ\'den işlem görmüştür. 17-25 Aralık sürecinden önce ise, toplam 142 işlem yapılmış. 2 bine yakın kişinin bulunduğu listede bu sayı ve özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonraki belirleme kadrolaşma iddiasının gerçekle bağdaşmadığını ortaya koyuyor. Üniversiteden gelen atama ve ihraç evrakları dikkate alındığında müvekkilin tutuklu kalmasını gerektirecek bir sebep kalmadı\" dedi. Saraç\'ın avukatı Sıdkı Zilan ise, müvekkilinin FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, \"Hükümetin yaveri bile FETÖ\'cü çıkıyorsa, birkaç kişinin iftirası ile bu kadıncağızı burada tutmanın ne anlamı var? 17 Aralık sürecine kadar Fethullahçıları hükümet de destekledi. Kendisi tutukluluğa sabreder ancak hukuk yaralanır. Mahkemelerin devleti kurtarma gibi bir görevi yoktur\"dedi. Daha sonra görüşünü açıklayan savcı, sanıklar Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını istedi. Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır\'a yüklenen suç vasfının lehe değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak, adli kontrolle serbest bırakılmalarına hükmetti. Sanıkları yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.