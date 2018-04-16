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(Görüntülü Haber) FETÖ'den haklarında yakalama kararı bulunan çift tutuklandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve 1 yıldır aranan Beytullah A

16 Nisan 2018 16:28

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve 1 yıldır aranan Beytullah A. ile eşi Çiğdem A., Ankara\'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalandı. Çift, getirildiği Aksaray\'da tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1 yıl önce öğretmen çift Beytullah A. ve Çiğdem A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aksaray\'daki adreslerinde bulunamayan çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu sırada çift, mesleklerinden ihraç edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çiftin Ankara\'da olduğunu belirledi. Polis tarafından dün yapılan operasyonla Beytullah A. ile Çiğdem A., Şereflikoçhisar ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Aksaray\'a getirilen çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

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