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(Görüntülü Haber) FETÖ firarisi evini taşırken yakalandı

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan R

31 Ocak 2018 19:03

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ\'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan R.T. evini başka yere taşıdığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kayseri merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda firari konumda bulunan R.T. evini başka yere taşırken yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖPDY örgütünün şehir yapılanmasında mahrem imamlık yapan 2 farklı dosyadan aranan firari konumda bulunan M.Y. ile eşi S.Y. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü polisiyle yaptıkları ortak çalışma sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

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