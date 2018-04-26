T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) FETÖ elebaşının 'Bahçevan'ı: Artık beni aramayın

ADANA, (DHA) - ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, örügütün üst düzey askeri imamı olduğu ve elebaşı Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakapı verildiği belirtilen Kamuran E

26 Nisan 2018 16:21

ADANA, (DHA) - ADANA\'da FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' evine düzenlenen operasyonda, örügütün üst düzey askeri imamı olduğu ve elebaşı Fethullah Gülen tarafından \'Bahçevan\' lakapı verildiği belirtilen Kamuran E.\'nin ailesine, \"Ben ailemi ve çocuklarımı bile kaybetmeye göze aldım. Artık beni aramayın\" dediği öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi\'nde örgütün \'gaybubet\' evi olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. 11 Nisan\'da yapılan baskında, Kamuran E.\'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.\'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istedikleri öne sürüldü. Ayrıca Kamuran E.\'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından \'Bahçevan\' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği iddia edildi. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı. Ayrıca zanlılardan Kamuran E., H.S. ve Ç.C.\'nin kimlik bilgilerine ulaştıkları kişiler adına hat alıp örgütün gizli haberleşme programı olan 2 ayrı \'ByLock\' kullandıkları ortaya çıktı. Hat sahiplerine ulaşan polis ise bu vatandaşların FETÖ ilgisinin olmadığını saptadı. Kamuran E.\'nin ise gaybubet evinde saklanmadan önce ailesine, \"Ben ailemi ve çocuklarımı bile kaybetmeye göze aldım. Artık beni aramayın\" dediği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHAADANA FETÖPDYFethullah GülenKamuranArtıkKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleFETÖPDYSeyhanPınar MahallesiNisanEkipler KamuranTemmuzAyrıca KamuranEvdeEmniyettekiAyrıcaHatFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24