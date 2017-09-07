(Görüntülü Haber) Fethiye'de trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de 38 yaşındaki Esra Polat, yönetimindeki otomobil ile ana yola çıkmak isterken o sırada yoldan 35 yaşındaki geçen Süleyman Atlı yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Babataşı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 35 yaşındaki Süleyman Atlı yönetimindeki 48 FV 036 plakalı otomobil, 38 yaşındaki Esra Küçükpolat yönetimindeki 35 KP 404 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Polat ve Atlı ile yolcular 5 yaşındaki Emir Enes Atlı ile 34 yaşındaki Hatice Atlı yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları yaralıları Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Polat\'ın hayati tehlikesinin devam ediyor.