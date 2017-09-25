(Görüntülü Haber) Fethiye'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi 

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak için \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' düzenlendi.



\'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\' etkinliği kapsamında 2013 yılında İzmir\'de başlatılan ve ülke geneline yayılan \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'nun bir ayağı Fethiye\'de gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden organize olup renkli kıyafetleriyle Beşkaza Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 100 kadın, Cahit Gündüz Caddesi\'ndeki bisiklet yolundan Fethiye Balıkçı Barınağı\'na kadar pedal çevirdi. \'Otomobilden in, bisiklete bin\' sloganları eşliğinde aynı güzergahtan Beşkaza Meydanı\'na geri dönenerek 10 kilometrelik parkuru tamamlayan kadınlara, Fethiye Belediyesi tarafından sığla fidanı hediye edildi.



Etkinliği organize eden öğretmen Aslı Gökalp, turun bu yıl ilk defa Fethiye\'de düzenlendiğini söyledi. Bisiklet sporunun farkındalığını arttırmak ve bisiklet yollarının güvenliğini ön plana çıkarmak için düzenlenen etkinliği sosyal medya üzerinden duyurduklarını anlatan Gökalp, \"Katılımdan çok memnunun, 100\'ün üzerinde kadın bugün bizimle birlikteydi. Kadınlarımız çok güzel süslenip gelmişler. Bundan böyle her yıl bu etkinliği yapacağız. Herkesi bekleriz\" dedi.