(Görüntülü Haber) Ferhat Göçer, Cumhuriyet Konseri'nde Denizlileri coşturdu

DENİZLİ\'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ferhat Göçer sahne aldı. Yaklaşık 10 bin kişi, Göçer\'in şarkılarıyla Cumhuriyeti kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ferhat Göçer konseri düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda düzenlenen konser alanını saatler öncesinden dolduran Denizlililer, konsere yoğun ilgi gösterdi. Havanın soğuk olmasına rağmen yaklaşık 10 bin kişinin akın ettiği konserde sahne alan Göçer; birbirinden güzel şarkılarını Denizlililer için söyledi. Soğuk havaya rağmen meydanı dolduran kalabalığı görünce şaşıran Göçer, hava soğuk ve yağmurlu olduğu için konserde çok fazla kalabalık beklemediğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Sevilen şarkılarını seslendiren Ferhat Göçer daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan\'ı sahneye davet etti. Denizli halkının Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Zolan, Cumhuriyet coşkusunun hep birlikte yaşandığı meydanın muhteşem göründüğünü söyledi. Denizli\'nin her zaman bayrağının ve vatanının yanında dimdik durduğunu vurgulayan Zolan, \"15 Mayıs 1919\'da Bayramyerinde Kurtuluş Savaşı\'nda meşaleyi yakan ilk il Denizli, 15 Temmuz\'da da bu meydanları doldurarak yine iradesine sahip çıkmıştır. Denizli, milletiyle ülkesiyle bir ve beraberdir. Ben bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu akşamı güzelleştiren Sayın Ferhat Bey\'e de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Daha ileriye daha güzele, Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkıncaya kadar çalışmaya devam. Güzelleştirmeye devam\" dedi.