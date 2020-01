(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli taraftarlar yüzlerini boyayarak Van'daki bir okula gelir topluyor

Taraftarların bazıları derbiyi \"Ali Koç\" tezahüratları ile bekliyor Kadıköy Boğa ve Kadıköy Rıhtım\'da sarı-lacivert şov İSTANBUL-(DHA) Fenerbahçeli taraftarlar stad çevresini doldurdu. Beşiktaş derbisine saatler kala her bir cadde, sokak ve noktadan tezahüratlar yükseliyor. Taraftarlar stada girmeden önce kafe ve caddelerde vakit geçirirken Ali Koç tezahüratları dikkat çekiyor. Ali Koç\'un başkan olmasını isteyen taraftarlardan bazıları Beşiktaş derbisi öncesinde \"Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon\" şeklinde\" slogan atıyor. Taraftarlar kendilerine uzatılan mikrofona da Fenerbahçe kazanacak diyorlar. HER SELFİE 1 LİRA, GELİRİ VAN GÜRPINAR\'DA BİR OKULA Öte yandan Kadıköy Boğa ve Kadıköy Rıhtım\'da sarı-lacivert şov yaşanıyor. 5 kişiden oluşan Fenerbahçe taraftar grubu ise yüzlerini boyayarak ve çeşitli gösteriler yaparak sarı-lacivertli taraftarları eğlendiriyor. İlginç bir kareografi sergileyen bu 5 taraftar, sarı-lacivert boyalarla boyadıkları yüzleri ile dikkat çekiyor ve kendileri ile resim çektirmek isteyenlerden para topluyor. Her selfie için 1 lira toplayan bu taraftarlar, geliri Van Gürpınar\'da bir okulun çocuklarına aktaracaklar. Van\'daki çocuklara kırtasiye ve forma yardımı yapacaklar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Fenerbahçeli taraftarların görüntüsü -Ali Koç tezahüratları, röportajlar -Yüzünü boyamış taraftarlar -Yüzünü boyayan taraftarlarla selfie çekilen taraftarlar