(Görüntülü Haber) Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından 2

Aykut Kocaman: \"Giuliano ve Soldado çok başarılı olacak\" \"Volkan\'ın şanssızlığı, bizim şanssızlığımız\" \"Yaptıkları sertlik, bana doğal gelmiyor\" \"Çok büyük bir aksilik olmazsa şampiyon olacağız\" \"Antrenmanlarda beraber olduğumuz kadroyla maça çıktık\" Ersun Yanal: \"Geriye düşmemek avantajdı\" \"Zirveyi hedefleyen bir Trabzonspor için çalışıyoruz\" \"Yeni ve taze bir takımız\" Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Kötü bir hafta geçirdiklerini söyleyen Kocaman, \"Cumartesi Göztepe, ardından Vardar, arkasından da bugün kaybedilen 2 puan. 3 maçta top yüzde yetmiş civarında bizde kalmış. Net pozisyonlarımız var ancak elde iki puan var\" dedi. AYKUT KOCAMAN: \"GIULIANO VE SOLDADO ÇOK BAŞARILI OLACAK\" Trabzonspor\'un ilk iki haftadaki maçları eksiksiz tamamlamasının şaşırtıcı olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, \"Bu akşam top 43 dakika oyunda kaldı. 43 dakikaya zaman zaman inişler olmasına rağmen çok şey sığdırmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Bu sıkıntılı haftanın bitmiş olmasını temenni ediyorum. Orta sahadaki oyunculardan ziyade bütün olarak hücum etmeye çalışan bir takımız. Top rakibe geçince bütün olarak savunmaya çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreci aşmak için çok istekli bir grup var. Giuliano ve Soldado hücum anlamında çok başarılı olacak gibi gözüküyor\" açıklamasını yaptı. \"VOLKAN\'IN ŞANSSIZLIĞI, BİZİM ŞANSSIZLIĞIMIZ\" Taraftarların kaleci Volkan Demirel\'e tepki göstermesi hakkında konuşan Kocaman, \"Üç maçta altı gol yedik. Altısı da ciddi hatalardan oldu. Volkan 15 yıldır Fenerbahçe\'nin kalesini koruyor. Onun şanssızlığı bizim de şanssızlığımız. Bütün olarak uğraşacağız. Bu irade ve yetenek takımımızda var. Aşmaya çalışacağız. Milli Takım arasını bir fırsat olarak görüyorum. Volkan bu camianın çocuğu. Zaman zaman tatsızlıklar olacaktır. Esas itibariyle önemli olan işimizi yapmak. Volkan da toparlayacaktır. O kaliteye sahip bir oyuncu. 15 yıldır Fenerbahçe kalesinde olması zaten kalitesini gösteriyor\" değerlendirmesinde bulundu. \"YAPTIKLARI SERTLİK, BANA DOĞAL GELMİYOR\" Trabzonspor\'un maç içindeki sertliğiyle ilgili konuşan Aykut Kocaman, \"Bana pek doğal gelmiyor. Geçen haftaki de bu haftaki de. Taktik faul tabii ki futbolda var. Bu biraz temasın ötesinde bir durum. Tabii sertlik derecesinin artmasında fayda var ama bu biraz fazla\" diye konuştu. \"ÇOK BÜYÜK BİR AKSİLİK OLMAZSA ŞAMPİYON OLACAĞIZ\" Sabrın çok az olduğu bir yerde olduğunu söyleyen Kocaman, \"Diğer antrenörlere göre işim daha zor. Camia 3 senedir şampiyonluktan uzak ve çok istiyor. Genel olarak ilgiden de uzak. Oyuncularda özgüven son derece düşük. Oyuncularla beraber yaşıyorum. 24 saat ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Vahim bir hata olmazsa bunu bir şekilde düzelteceğiz. Bugünkü maçla birlikte ciddi bir ışık görünüyor. Saha dışında ne olur bilmiyorum ama takımdaki ışığı net bir şekilde görüyorum. Çok kuvvetli bir kadromuz var. Rahat olmamın bir nedeni de bu. Düzeltmeleri yapacağız. Çok büyük bir aksilik olmazsa şampiyon olacak bir kadromuz var. Her şeye rağmen şampiyon olacağız\" değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon ligin çok zorlu geçeceğini vurgulayan Aykut Kocaman, \"Bu sezon 4 büyük direkt olarak şampiyonluk için yarışacak. Bunlara bir de Medipol Başakşehir eklendi. Antalyaspor çok istiyor. Puan dağılımı çok fazla olacak. Çok şey olacak gibi gözüküyor. Bu dönemi ana oyuncuların gelişinde sıkıntı yaşamadan aşsak daha kolay olacaktı. Puan dağılımı bütün takımlar için fazla olacak gibi gözüküyor\" diye konuştu. \"ANTRENMANLARDA BERABER OLDUĞUMUZ KADROYLA MAÇA ÇIKTIK\" Yeni transfer Giuliano\'nun oyuna sonradan alınması ile ilgili de konuşan Kocaman, \"Antrenmanlarda daha fazla beraber olduğumuz kadro ile çıktık. Maçın ilk bölümünü bu şekilde kurguladım. Bu konuya girince ülkemizdeki futbol bu saçma sapan işlerle dönüyor. Futbol böyle değil. O onla oynar mı, bu bunla oynar mı? Bu takım son derece güçlü bir takım. Özellikle son bölümde net bir şekilde skora çok daha kolay gidebilecek bir takıma doğru gittiğimizi gösterdik\" diyerek sözlerini tamamladı. ERSUN YANAL: \"GERİYE DÜŞMEMEK AVANTAJDI\" Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maça çıktıklarını söyleyen Yanal,\"Bugün her iki takımın da maçı eksiksiz tamamlaması, seyirci açısından da coşkulu olması kazançtı. Bizim kazancımız da 1 puan ama geriye düşmeden oynamak büyük avantajdı. Son dakikalarda ceza sahası çevremizde faullerden çok baskı yedik. Buna daha dikkat etmemiz gerekiyor. Neticede puan aldık, Fenerbahçe\'ye de başarılar diliyorum\" şeklinde konuştu. \"ZİRVEYİ HEDEFLEYEN BİR TRABZONSPOR İÇİN ÇALIŞIYORUZ\" Zirveyi hedefleyen bir Trabzonspor için gayret gösterdiklerini belirten Yanal, \"Geçen seneye göre iyi oyun vardı. Zor bir maç oynadık. Ligin formda takımlarından biriyiz. Fenerbahçe için de zor bir maçtı. Son 15 dakikada baskı gösterdiler ama karşı koymayı başardık. Burak\'ın erken çıkması bizim için dezavantajdı. Birkaç takviyeden sonra daha iyi olacağız\" değerlendirmesinde bulundu. Puanların paylaşıldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, \"Öndeyken bu duruma düşmemeliydik, kazanabilirdik. Böyle maçların sonuçları artı yazılmalı. Zor maçlar. Türkiye\'nin en rekabetli maçlarından biri. Bu maçların zorluk derecesi farklıdır. Puanlar paylaşıldı, sonuçta deplasmandaydık ve bu bir avantaj\" açıklamasında bulundu. \"YENİ VE TAZE BİR TAKIMIZ\" Trabzonspor\'un zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Yanal, \"Yeni ve taze bir takımız. Yönetilebilir bir kadro ortaya koymak için bir mücadele var. Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra evet, şampiyonluk hedeflediğimizi söyleyebilirim. Fenerbahçe bu yarışın içinde olabilmeyi hak eden büyük bir camia. Trabzonspor gelişen bir takım. Çok az kaldı. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Geçmişteki problemleri tekrar yaşamadan doğru bir programlama yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki iddialıyız. Herkesten çok ben şampiyonluk istiyorum. İyi gidiyoruz. Alacağımız oyuncular var. Acele etmiyoruz, doğru oyuncuları almak istiyoruz\" dedi. Bordo-mavili takımın sert bir futbol oynadığı iliştirilerine de cevap veren Ersun Yanal, \"Avrupa\'da, bu konuda hakemlere brifing veriliyor ve sertliğe biraz daha izin veriliyor\" diyerek sözlerini noktaladı.