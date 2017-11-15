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(Görüntülü Haber) Fatih'te yangın paniği

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) Fatih'te, 3 katlı bir binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, paniğe neden oldu

15 Kasım 2017 20:44

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) Fatih\'te, 3 katlı bir binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sıralarında, Dervişali Mahallesi Zülüflü Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddialara göre, dairede izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve alevler binanın üst katını sardı. Bunun üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Görgü tanıkları, yangının çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıktığını söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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