(Görüntülü Haber) FATİH'TE KAFELERE DENETİM; SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRLDİ

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA



Fatih\'te kafelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım Salı günü ilçede bulunan kafelerde denetim yaptı. Polis baskını sırasında bir kafenin ofis kısmında masanın bölmelerine gizlenmiş 6 tabanca, pompalı tüfek, 110 mermi ve fişek ile 30 gram kokain ele geçirdi. Ekipler A.Y. ve A.A.G.\'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.