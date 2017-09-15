(Görüntülü Haber) Fatih'te durdurulan kamyonetten 48 kaçak çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Mahallesi\'nde bir grup kaçak göçmenin kamyonetle yurt dışına götürülmeye çalışıldığını tespit etti. Takibe alınan kamyonet operasyon düzenlenerek durduruldu. Yapılan kontrollerde kaçakları yurdışına kaçırmayı palanladıkları belirlenen İran uyruklu R.K. (22) ile Irak uyruklu A.K. (24), Z.K. (23) ve K.S.T.T. (33) ile 12\'si çocuk toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 2 adet deniz botu, 4 adet kürek ve 2 adet pompa ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.