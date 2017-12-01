(Görüntülü Haber) Fatih'te bir garip olay... Evinin girişi kaldırım taşıyla öldürüldü

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - FATİH\'te 3 katlı binanın bodrum katında kiracı olarak oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu\'nun evinin girişi, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kaldırım yapılarak kapatıldı. Başka giriş kapısı olmadığı için evine giremeyen Doğu, \"Eşyalarım içerde kaldı. Ekipler kapının girişini kapatınca dışarıda kaldım. Daha önce hiçbir tebligatta bulunulmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum\" diye sitem etti. SABAHA KARŞI BELEDİYE EKİPLERİ GELDİ Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak üzerindeki apartmanın bodrum katında oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu\'nun evine sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Fatih Belediyesi\'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, Mustafa Doğu\'nun evi terk etmesi gerektiğini, giriş kapısını kaldırım taşıyla öreceklerini söyledi. Duruma anlam veremeyen Doğu, Fatih Belediyesi\'nin yolunu tuttu. Burada yetkililerle görüşen Mustafa Doğu\'ya, kapı girişindeki merdivenlerin kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla kapatılacağı söylendi. KAPISININ ÖNÜNE KALDIRIM TAŞI DÖŞENDİ Daha sonra evine geri dönen Doğu, kapısının girişinin kaldırım taşıyla döşenip kapatıldığını gördü. Evinin başka giriş kapısı olmadığı için dışarıda kalan Doğu, eşyalarının içeride olduğunu ve kendisine daha önce tebligatta bulunulmadığını savunarak yetkililere sitem etti. \"TEBLİGATTA BULUNMADILAR\" 4 yıldır bu dairede tek başına oturduğunu belirten Mustafa Doğu, \"Sabah 05.00 sıralarında ekipler geldi, kapımı çaldı. Daireyi boşaltmam gerektiğini, burayı kapatacaklarını söyledi. Neden olduğunu belediyeden öğrenmem gerektiğini söylediler. Evi boşlatmam için bana süre de vermediler. Durumu anlamak için belediyeye gittim. Geldiğimde evin girişini kapatmışlardı. Kapı girişindeki merdiven burayı bozuyormuş, gerekçe bu. Eşyalarım içeride. Ben de dışarıda kaldım\" dedi. Gaziantep Belediyesi\'nden emekli olduğunu söyleyen Doğu, \"Yıllardır bu ülkeye vergi ödedim. Bu hale mi düştük\" diye yakındı. MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ Duruma bazı mahalle sakinleri de tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan Faik Özçelik, \"Mahalle sakinleri olarak bu duruma üzüldük. Sabah gelip kaldırıyorlar ve burayı kapatacaklarını söylüyorlar. Kalacak yeri yok. İki bina ötede aynı konumda bir yer daha var ama orası kapatılmadı. Tebligat da verilmemiş, uyarılmamış. Böyle bir durum dünyanın hiçbir yerinde olmaz\" diye konuştu. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALİMATIYLA KAPATILMIŞ Fatih Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre; söz konusu dairenin giriş kapısının İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından verilen talimatla, imara aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı.