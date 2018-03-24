(Görüntülü Haber) Fakıbaba'dan Çiftlik Bank yorumu: Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlar da uyanık olacak (2)

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Çiftlik Bank\'ı ne bilirim, ne tanırım, ne de görmüşüm. Önünde sadece çiftlik olduğu için millet Tarım Bakanını görünce hemen diyor ki \'Çiftlik Bank ne oldu?\' \'Bank\' kelimesi varsa bu \'bank\' kelimesi beni hiç enterese etmez. Yani ben bankacı falan değilim. Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlar da uyanık olacak arkadaşlar\" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Afyonkarahisar programı kapsamında kadın girişimci Ünzile Dağdelen\'in Genç Çiftçi Projesi desteğiyle açtığı istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti. Kadın girişimcilerin bakanlık tarafından sürekli desteklendiğini ve bu girişimcilerin sayısının daha da artacağını belirten Bakan Fakıbaba, \"Şunu gördüm. Kadınlar para kazandığı takdirde emin olun kadına şiddet de bitiyor. Kadına bırakın şiddeti saygı başlıyor. Öyle kadınlar gördüm ki eşlerini yanında çalıştırıyorlar. Çoluk çocuk hep beraber çalışıyorlar ve olay ortadan kalkıyor. Bunun için bizim kadınlarımıza önem vermemiz lazım. Çok desteklememiz lazım. Bunlar laf ile olmuyor. Bunu icraata geçirmek için kadının mutlaka ve mutlaka para kazanmasında çok büyük faydalar görüyorum. Bir erkeği düşünün, akşam üstü evine geliyor yeterli parayı kazanamamış ve cebinde parası yok. Adam stresli ve sıkıntılı oluyor. En ufak bir şeyde sorunlar başlıyor. Ama düşünün erkek çok para kazanamamış. Ama eşi para getirmiş. Biraz da böyle pratik olarak konuştuğum için gördüklerimden dolayı. Ben Güneydoğu\'nun evladıyım. Aslında Güneydoğu da kadınlara öyle değer verir ki kimse bilmez. Ama Güneydoğu denince kadın aşağılanır falan. Ama hiç de öyle değil. Ama bir de kadın para kazandığı zaman aile içerisinde saygı ve sevgi, eşler arasındaki sevgi ve saygı, çocuklara olan sevgi ve saygı çok farklı oluyor\" diye konuştu. TOHUM AÇIKLAMASI Bakan Fakıbaba, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, \"Konya\'daki Tarım Fuarı\'nda stantlarda sergilenen tohumların yerli tohum olmadığı ifade ediliyor. Yerli tohum üretimindeki son durum nedir?\" sorusuna Fakıbaba, şöyle yanıt verdi: \"Dün Niğde\'deydim. Türkiye\'de ilk defa 8 çeşit patates tohumunu üretmişiz. 22 milyon dolar yılda ithalat yaparken, bundan sonra yılda 50 milyon dolar ihracat yapan bir ülke konumuna geliyoruz. Önümüz açık. Böyle basit şeylerle, işte efendim tohumu falandan alıyoruz, filandan alıyoruz, tabii ki hayat devam ediyor, bazen alacaksınız ve satacaksınız. Genel toplama baktığınız zaman Türkiye\'nin gidişatı gıda, tarım ve hayvancılıkta iyidir. Ben \'çok iyi\' mi diyorum? Hayır tabii ki değil. Ama daha iyi olmamız lazım. Patateste hiç yerli tohumumuz yokken şimdi 8 çeşit yerli tohum üretimi yapıyoruz. Yani moral bozacak bir şey yok\" diye konuştu. \'İNSANLAR DA UYANIK OLACAK\' Bir gazetecinin \'Çiftlik Bank\' ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Bakan Fakıbaba, şöyle dedi: \"Çiftlik Bank\'ı ne bilirim, ne tanırım, ne de görmüşüm. Önünde sadece çiftlik olduğu için millet tarım bakanını görünce hemen diyor ki \'Çiftlik Bank ne oldu?\' \'Bank\' kelimesi varsa bu \'bank\' kelimesi beni hiç enterese etmez. Yani ben bankacı falan değilim. \'Anadolu farm\' yani \'farm\'ı (çiftlik) almış adam kimse anlamasın diye İngilizceden. Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlar da uyanık olacak arkadaşlar. Bedavadan para kazanmak var mı? Emek sarf etmeden. Gece saat 1\'di ben Niğde\'den buraya geldim, sabah 8\'de buradayız. Hayat devam ediyor ve çalışacaksın. Çalışana Allah verir. Bedavadan benim 10 liram bana ayda 5 lira getirsin, yok böyle bir dünya. 100 liranın Türkiye\'de ne kadar para kazanacağını insanlar bilmiyor mu? Ben size desem ki \'100 lira ayda 25 lira para kazanacak\', sen sorgulamaz mısın beni; nasıl kazanacaksın kardeşim, bu para nereden gelecek, ne alacaksın, ne satacaksın? Bunu insanların sorgulaması lazım. Bir yatırım yaparken buna bakmak lazım. İnşallah Türkiye\'ye getiririz diye düşünüyorum.\" BAKANLIĞIN SAVCILIKTA DİLEKÇESİ VAR Bakan Fakıbaba, \"Ocak ayında, ‘Çiftlik Bank dikkat edilmesi gereken bir soyguncu şebeke olabilir’ diye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müşteki olarak dilekçesi var savcılığa. Bu da önemli\" ifadelerini kullandı.