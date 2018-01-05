(Görüntülü Haber) 'EXPO 2016 sergi alanı kumar turizmine açılsın' önerisi (3)

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 1.8 milyar TL harcanarak, 2016\'da açılışı yapılan Türkiye\'nin ilk botanik sergisi Expo 2016 Antalya alanının kumar turizmine açılması teklif edildi. Antalya\'nın Aksu ilçesinde, 1121 dekarlık arazide, 2 yıllık çalışma sonunda tamamlanan Türkiye\'nin ilk botanik organizasyonu Expo 2016 Antalya, 23 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Expo kulesinden kongre merkezine, yağmur ormanlarından endemik bitki türlerine, eğlence mekanlarından çocuk oyun alanlarına kadar içinde çok sayıda üniteyi barındıran sergi alanı, açık kaldığı 191 günde 5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 1.8 milyar TL harcanan sergi alanı, 30 Ekim 2016 tarihinde kapandı. Geçen nisan ayında, Özelleştirme Yüksek Kurulu, EXPO 2016 alanını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'na devretti. \'KUMAR TURİZMİNE AÇILSIN\' TEKLİFİ Sergi alanının çok geniş ve havalimanına yakın konumda olması nedeniyle alanla ilgili geçen günlerde proje teklifi hazırlandı. Muratpaşa Belediyesi\'nin CHP\'li Meclis Üyesi ve Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, alanın kumar turizmi için kullanılmasını hükümet yetkililerine teklif etmeye hazırlandığını söyledi. 1121 dekarlık alanın atıl halde olduğunu ve buna gönlünün razı olmadığını belirten Kilit, turizmcilerin ve kente gönül verenlerin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Antalya\'nın, turizmin başkenti olduğunu ve kente gelen turistlerin kumar oynama isteğinin böylelikle karşılık bulacağını kaydeden Kilit, “Turizm, bir sektördür ve kendi içerisinde kuralları vardır. Sağlık, dağ, deniz turizmi var. Kumar turizmi de olmalıdır. Yasaklanınca bu, bir kayıp haline geliyor. Buraya gelen turiste \'Kumar oynamayın\' diyemezsin. Yer alanı müsait, kapalı alan. Yeni modernize edildi. Havalimanına da çok yakın\" diye konuştu. \'AB PASAPORTU OLACAK\' Turizmde söz sahibi 4 otel zincirinin bu alanda, kısa sürede kumar turizmiyle ilgili altyapıyı oluşturabileceğini savunan Kilit, alanın Türklere tamamen yasaklı olacağını söyledi. ABD\'nin Nevada eyaletinde bulunan Mojave Çölü üzerinde kurulu, kumar ve eğlence yerleriyle bilinen bir kent olan Las Vegas\'ın bir benzerinin buraya yapılması için Las Vegas\'taki yetkili isimlerden destek alınabileceğini de kaydeden Hasan Kilit, “Kesinlikle Avrupa Birliği (AB) pasaportu olacak. Bizim yerli insanımızda kumar oynama kültürü yok. Girip, oynayıp, parası bitince kafasına tabanca dayıyorlar. Las Vegas\'ı yöneten bir CEO olabilir ya da bu işleri bilen kuruluşlardan biri gelip, buraya işletme kurabilir. Devlet buradan gelirini alır hem de burada turizm olur\" dedi. Hükümetin bu teklife sıcak bakmayacağından endişe duyduklarını da kaydeden Kilit, alanda kumar turizmi olursa Expo\'ya harcanan paranın 6 ayda amorti edebileceğini ileri sürdü.