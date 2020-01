(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: Devre arası transfer kararını ben ve ekibim verecek

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, devre arası takıma yapılacak transferlerde kararı kendisi ve ekibinin vereceğini söyledi. Kentteki gazeteciler ile tanışma toplantısı düzenleyen Bulut, Atiker Konya maçı öncesi göreve başladığını hatırlattı. Göreve başlamasının ardından takımda gördüğü eksikleri gidermek için çabaladıklarını ancak takımda gördüğü isteğin kendisini heyecanlandırdığını anlatan Bulut, \"Takımımızda eksiklikler var, sakatlıklarımız var. Allah’a şükürler olsun son 2 maçta aldığımız sonuçlar doğru karar verdiğimizi gösteriyor. Takımımız buna zaten antrenmanlarımızda, maçlarda iyi tepki verdi. Bunun üzerine koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz\" dedi. Malatya teknik direktörlüğü için kendisine gelen teklifi takıma katkı sağlayacağına inanarak aynı gece kabul ettiğini dile getiren Erol Bulut, şöyle konuştu: \"Yönetim bana bu teklifi getirdiğinde zaten hiç düşünme zamanımda yoktu. Bir gecede kararımı verdim ve burada başarılı olacağımı düşündüğümden dolayı ekibimle buraya geldim. Tabi ki geldikten sonra gördüğüm ufak tefek sıkıntılar oldu, bunlar her kulüpte var. Bunları haftalar geçtikçe aşmaya çalışacağız. Elimdeki bu kadro ile devre arasına kadar alabildiğimiz kadar puan alacağız. Devre arasında yapacağımız transferlerle Yeni Malatyaspor’u daha iyi yerlere taşıyabileceğimizi düşünüyorum.” AYRILACAK VE GELECEK FUTBOLCUDA OLACAK Her hocanın kafasında oluşturduğu bir sistem olduğunu söyleyen Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Açık konuşayım devre arasında kesinlikle transfer yapılacak ve ayrılması gereken futbolcular da olacak. Önümüzde devre arasına kadar 7 maç var o 7 maçı oynayıp doğru karar vermemizi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yeni Malatyaspor’u iyi yerlere taşıma düşüncemiz var. Son 2 hafta işler iyi gidiyor, her şey güzel, her şey mükemmel ama öyle değil işte iyi giderken hatalarımızı görmek. Biz hatalarımızı, eksikliklerimizi biliyoruz ve bizden ayrılacak futbolcularda olacak, gelecek futbolcuda olacak. İkinci yarı sıkıntı yaşamamak için devre arası iyi bir kadro oluşturmak istiyoruz. Orta bölgede hiç futbolcumuz yok hep yamalarla oynuyoruz. Elimizdeki olan futbolcularla iyi yol almaya çalışıyoruz. Ama eksikliklerimiz var o eksiklikleri görerek transferlerimizi ona göre yapmamız gerekiyor.” TRANFERİ KARARINI TEKNİK HEYET VERECEK Devre arasında yapılacak olan transferlerle ilgili de konuşan Bulut, “Benim ve ekibin istemediği futbolcu yönetimin transfer edeceğini düşünmüyorum. Bana yönetim tarafından futbolcu önerilir o izlenir bizim takıma istediğimiz sistem uygunsa sorun olmadan alınır. Ama uygun değilse onun kararını ben ve ekibimin verir diye düşünüyorum\" dedi.