(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20\'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20\'nci haftasında Cumartesi günü saat 16.00\'da deplasmanda mücadele edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri\'nde başladı. Gerçekleşen çalışmaya takımla yolları ayrılan Turgut Doğan Şahin, Murat Akça ve Emre Selen katılmadı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ardından taktik çalışarak, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut, geldikleri günden bu yana defans hattına önem veren bir teknik direktör olduğunu, gol yememe çizgisini sürdürmek için çalıştığını belirterek, \"Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Detaylar üzerinde çalışıyoruz. Doğal olarak zaman zaman elbette hata yapıyoruz. 90 dakikalık oyunda her pozisyonu engellemeniz mümkün değil. Önemli olan takımımın sahada bizim onlara verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getiriyor olmalarıdır. Oyuncularımız bu güne kadar da en iyi şekilde bunu gerçekleştiriyor. Hücum anlamında biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O anlamda da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Pozisyonlara yeterince giriyoruz. Bazen gol atamıyoruz bu normal. Her girdiğiniz pozisyonu gole çevirirseniz zaten her şeyi mükemmel yapmış olursunuz. Hiç kime mükemmel değil. Biz de mükemmel değiliz. Ama takım olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlar da pozisyonlara girip inşallah daha çok gol bulabiliriz\" açıklamasını yaptı. Her teknik adamın takviye istemesinin doğru olmadığını ifade eden Bulut, \"İhtiyaç duyulan mevkilere futbolcu istenmesi gerekiyor. Eğer lazım değilse tabii ki futbolcu almaya gerek yok. Ama bizim ekibimizin katılımına baktığımız zaman eksik olan bazı mevkilerimiz var. Bunları zaten geldiğimden beri dile getiriyorum. Çünkü oyun kalitemizi artırmamız gerekiyor. Onu artırmamız için kaliteli futbolcu almamız gerekiyor. En azından ben 3-4 transfer demiştim. Şu ana kadar 1 transfer gerçekleştirildi. Devre arasında transfer yapmak zordur. Bir futbolcu ile rakamlarda anlaşıyorsunuz son noktaya geldiğinizde rakamlar tuhaf şekilde artıyor. Oyuncunun kulübü rakamları artıyor. Bu konularda transfer komitemiz sıkıntılar yaşıyor. Ama bunlar bahane değil. Bazı şeyler üzerinde biraz daha ısrarcı olup erken bitebilirdi. Maalesef bunları gerçekleştiremedik. Geç kaldığımız kesin. Kamp döneminin başında oyuncular alınmış olsaydı onlarında hazırlanma süreci uyum süreci daha iyi olacaktı. Son olarak aldığımız sol stoper Doria var. Kendisi iyi bir futbolcu. Takıma yeni alışacak. İnşallah en kısa zamanda takıma uyum sağlar. Çünkü bizim için çok önemli. Zaman kaybetmememiz lazım. Birde kreatif orta saha ve forvet hattına istediğim iki futbolcu daha vardı. Bunlar artık zor görünüyor. Tahminime göre bir kişiyi alacağız. İnşallah o da bugün yarın gerçekleşir\" diye konuştu. Henüz hedef koymanın doğru olmadığını söyleyen Bulut, \"Bence bu hedefi koymanın vakti değil. Henüz eski hedefimizden uzaklaşmış değiliz. Eski hedefimizi biran önce yakalamak istiyoruz. Düşme hattından uzaklaşma hedefini yakaladıktan sonra üzerine koyabiliyorsak yeni hedefler koyacağız. Bugüne kadar böyle bir şey düşünmedim. Tek düşüncem Yeni Malatyaspor\'un başarısıdır. Ben ve ekibim buradaki yapabileceğimiz işlerle, futbolcularımla istediğim hedefe en kısa sürede ulaşmak için çalışıyoruz. Sezon sonunda ligi en iyi şekilde tamamladığımız zaman sonrasında iki tarafta oluşan şartları görür. Yeni Malatyaspor yönetimi ve taraftarı benden memnunsa, zaten bir yılım daha var ona göre yolumuza devam ederiz\" açıklamasını yaptı. Bulut, Antalyaspor\'un alt sıralardan çıkmak için kendi sahasında kazanmak isteyeceğini kaydederek, \"Öğrendiğim kadarıyla onlarda transfer yasağıyla karşı karşıyalar. Geçen hafta 16 kişilik kadroyla sahaya çıktılar. Biz rakiplerin durumuna bakmaksızın kendi işimizi daha da iyi yapmaya bakacağız. Oraya da 3 puan kazanmak için gideceğiz\" şeklinde konuştu. YENİ MALATYASPOR\'A MORAL ZİYARETİ İdman başlamadan önce Balıkesir\'de yaşayan Malatyalılar Derneği, futbolculara tatlı ikram etti ve çiçek vererek moral ziyaretinde bulundu. Balıkesir Malatyalılar Dernek Başkanı Mustafa Önder, teknik direktör Erol Bulut\'a başarılar dileyerek, Balıkesir\'den selam getirdiklerini söyledi. Başkan Önder, ege bölgesinden üyeleriyle tüm maçları takip ettiklerini, dernek olarak gurur duyduklarını, ülke futboluna büyük katkılarının olacağını dile getirdi. Teknik direktör Bulut ise, dernek başkanına ve yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti. Bulut ve sağ kanat oyuncusu Pereira ile fotoğraf çekinen başkan Önder, Balıkesir yöresine ait Zeytinyağlı baklava verildi.