T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Evinde baltayla öldürüldü

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da Süleyman Kıran (51), evinde başına baltayla vurularak öldürüldü

27 Şubat 2018 15:37

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- BURSA\'da Süleyman Kıran (51), evinde başına baltayla vurularak öldürüldü. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir fabrikada temizlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Kıran, sabah saatlerinde işe gelmedi. Kıran\'ı merak eden arkadaşları evine gitti. Kapının altından kan sızdığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, kafasına baltayla vurulmuş Süleyman Kıran\'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri evde ve baltada inceleme yaptı. Kıran\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Bir çocuk babası Kıran\'ın eşinden ayrıldığı ve evinde tek başına kaldığı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğMehmetBURSA DHA BURSA Süleyman KıranOlayNilüferHasanağa MahallesiBirSüleyman KıranKıranKapınınEveEkiplerPolisAdli Tıp Kurumu Morgu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24