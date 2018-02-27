(Görüntülü Haber) Evinde baltayla öldürüldü

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- BURSA\'da Süleyman Kıran (51), evinde başına baltayla vurularak öldürüldü. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir fabrikada temizlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Kıran, sabah saatlerinde işe gelmedi. Kıran\'ı merak eden arkadaşları evine gitti. Kapının altından kan sızdığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, kafasına baltayla vurulmuş Süleyman Kıran\'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri evde ve baltada inceleme yaptı. Kıran\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Bir çocuk babası Kıran\'ın eşinden ayrıldığı ve evinde tek başına kaldığı öğrenildi.