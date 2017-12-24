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(Görüntülü Haber) Evin terasdaki serada 350 kök hint keneviri ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, bir evin teras katına kurulan serada 350 kök Hint keneviri ele geçirdi

24 Aralık 2017 19:43

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis, bir evin teras katına kurulan serada 350 kök Hint keneviri ele geçirdi. Yüreğir Araştırma Ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydardoğlu Mahallesi\'ndeki bir evin teras katında uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Eve baskın yapan polis, kurulan serada ekili durumda 350 kök Hint keneviri ele geçirdi. Polis, kenevirleri eken 36 yaşındaki Salih İ.\'yi gözaltına aldı. Ekipler daha sonra, kenevirleri söküp, serayıda yıktı. Salih İ.\'yi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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