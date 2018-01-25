(Görüntülü Haber) Ev sahibi ve işçiler belediyede zabıtaya saldırdı: 6 gözaltı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde İ.B. ile oturduğu evdeki su borusunu tamir eden Suriye uyruklu 5 inşaat işçisi, tartıştıkları zabıta ekiplerine saldırdı. Polis, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.



Bafra\'nın Çilhane Mahallesi\'nde İ.B.\'nin kiracı olarak oturduğu evdeki su borusu patladı. Evden sızan su alt katta kiracı olarak oturan kadının evine girdi. Kadın, Bafra Belediyesi zabıtasına şikâyette bulunurken, İ.B., su borusunun tamiri için Suriyeli 5 işçiyle anlaştı. Bir süre sonra, İ.B. ve evde çalışan işçiler, eve gelen zabıta ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın ardından ekipler belediyeye döndü. İddiaya göre, İ.B. ve işçiler, belediyeye giderek zabıta ekiplerine saldırdı. Belediye karşısında bulunan Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri olaya müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

