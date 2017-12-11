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(Görüntülü Haber) Ev alev alev yandı

  Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde 3 katlı bina 3'üncü katı çıkan yangında yandı

11 Aralık 2017 13:55

 

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde 3 katlı bina 3\'üncü katı çıkan yangında yandı.

Saat 09.00 sıralarında, Ferizli Fevzi Çakmak Caddesi\'ndeki 3 katlı binanın 3\'üncü katındaki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Fabrikada çalışan kişinin iş yerinde bulunması nedeniyle evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında alevler evin pencerelerinden yükseldi. Merdivenli araçla binaya yaklaşılarak alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Daire kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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