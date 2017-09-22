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(Görüntülü Haber) Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de dün öğle öğlen saatlerinde çıkan orman yangını gece kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı

22 Eylül 2017 13:09

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de dün öğle öğlen saatlerinde çıkan orman yangını gece kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Daha önce merkeze bağlı köy olan Yukarı Danişment Mahallesi yakınlarında, dün öğlen saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 4 helikopter, 9 arazöz, 6 iş makinesi, 200 işçi ile müdahale edildi. Akşam saatlerinde 20 AKUT gönüllüsü de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, yapılan çalışmalarla gece kontrol altına alındı. Sabaha kadar soğutma çalışması devam eden orman yangının 15 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi. Orman Bölge Müdürü Recep Temel, meşe ağaçlarının olduğu ormanlık alanda çıkan yangının yapılan çalışmalarla çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçramasının engellendiğini söyledi. Temel, kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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