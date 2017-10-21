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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de özel harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo, 600 gram esrar, uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı

21 Ekim 2017 00:51

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de özel harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo, 600 gram esrar, uyuşturucu haplar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi. 12 eve yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan narkotik köpeği Lady\'inin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 600 gram esrar, 329 gram skunk, 17 gram metamfetamin ,14 gram bonzai, 10.68 gram eroin, 3 bin 337 ecstacy hap ile 3 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde imalatında kullanılan amonyak pet şişe, 2 telsiz, 4 uyuşturucu alımında kullanılan aparat, 2 ruhsatsız av tüfeği, 71 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 pala ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.


 

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