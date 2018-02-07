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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de termik santrale karşı toplanan imzalar kasalarla taşındı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yapılması planlanan termik santrale karşı toplanan 25 bin imza, sebze kasaları içerisine konularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne götürüldü

07 Şubat 2018 17:10

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yapılması planlanan termik santrale karşı toplanan 25 bin imza, sebze kasaları içerisine konularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne götürüldü. Çevre ve Yaşam Platformu tarafından, Alpu Ovası\'na kurulmak istenen termik santrale karşı başlatılan kampanyada toplanan 25 bin imzanın bulunduğu dilekçe kağıtları, sebze kasalarına konularak midibüsle Ertuğrulgazi Mahallesi\'ndeki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önüne getirildi. Platform üyeleri, kasalardan çıkardıkları imzaları Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne teslim etti. Çevre ve Yaşam Platformu üyesi, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Eskişehirli kömürlü termik santrali istemiyor. Bunun bakanlık tarafından da anlaşılmasını istiyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne imzaların asıllarını getirdik ve teslim ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Cuma günü Ankara\'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nda bir toplantı var. Eskişehir\'den de çeşitli kurumlar katılacak. Biz imzaları oraya da götüreceğiz. Eskişehir\'de kömürlü termik santrale karşı imza kampanyasını sürdüreceğiz\" diye konuştu. Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Başkanı Selim Kurnaz da \"bütün engellemelere karşı verilen 2 günlük süreçte bu imzaları topladık. İzin verilmiş olsaydı 200-250 bin imzayı bulacaktık\" dedi.

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