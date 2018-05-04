(Görüntülü Haber) Eskişehir'de havacılık firması fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) bulunan bir havacılık firmasına ait fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının, oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıktığı açıklandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1 kişinin hastanede tedaviye alındığı belirtildi. Yangın çıkan havacılık firmasının fabrikasına gelip, itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangının oksijen tüplerinin patlamasından kaynaklandığını belirten Vali Çakacak, \"Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrikada çıkan yangınla ilgili olarak itfaiye yetkililerinden aldığımız ilk bilgilere göre, yangın fabrikadaki oksijen tüplerinin patlamasından meydana geldi. Yangına Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, orman ve üniversite itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Şu anda yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız inceleme yapıyor. 1 kişi dumandan etkilendi. Şu anda hastanede müşahede altında. Aldığımız bilgiye göre, durumu çok ciddi değil; birazdan taburcu edileceğini sağlık müdürümüz ifade etti.\" Yangın çıkan fabrikada Sikorsky helikopterlerinin parçaları da üretiliyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.