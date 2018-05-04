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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de havacılık firması fabrikasında yangın

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir havacılık firmasına ait fabrikada yangın çıktı

04 Mayıs 2018 18:19

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) bulunan bir havacılık firmasına ait fabrikada yangın çıktı. OSB 8\'inci Cadde\'de bulunan Alp Havacılık\'a ait fabrikada, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Üniversitesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Emniyet Müdürlüğü\'ne ait TOMA\'dan da su sıkılarak alevlerin söndürülmesine çalışıldı. Bölgeye 112 Acil ambulansları sevk edildi. Fabrika içindeki kimyasal tüpelerin patlama tehlikesine karşı çevre yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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