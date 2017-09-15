(Görüntülü Haber) Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancar alım töreni

Kemal ATLAN ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'deki Kazım Taşkent Şeker Fabrikası\'nda 2017-2018 dönemi pancar alım kampanyası başladı. Pancar alım kampanyası nedeniyle Şeker Fabrikası bahçesinde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı, fabrikanın Cumhuriyet döneminin üçüncü fabrikası olarak 1933 yılında kurulduğunu söyledi. Meydanlı konuşmasını şöyle sürdürdü Fabrikamız bu yıl 85\'inci kampanyasını yapacaktır. Ülkemizde şekerin ham maddesi olan şekerpancarının tedariki, şeker fabrikalarının görevleri arasında bulunmaktadır. 2017 yılında şeker pancarı üretimi için fabrikamıza bağlı 8 adet Ziraat Bölge Şefliğimizde, 151 köyde, 3 bin 957 çiftçi ailesi ile 954 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. 20 Mart tarihinde başlanan şeker pancarı ekimleri 15 Mayıs tarihinde tamamlanmıştır. Bu yıl pancar tesellümünde randevulu pancar alım sistemi uygulanacak. Bu sayede çiftçilerimiz pancar teslim etmek için kendilerine verilen saatlerde pancarını teslim edecek ve uzun süre beklememiş olacak. 19 Eylül tarihinde pancar işlemesine başlanacak ve 24 saat 3 vardiya olarak ortalama 7 bin 500 ton pancar işlenecek. Kampanyamız yaklaşık 110 gün devam edecek. Bu kampanya döneminde 110 bin ton şeker ile yan ürün olarak maya ve yem sanayi için önemli olan 36 bin ton melas yöremiz hayvan beslenmesinde önemli yer tutan 190 bin ton yaş pancar posası üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. \'ŞEKER ZEHİR OLARAK TANITILIYOR\' Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar da konuşmasında 2016 yılında şeker fabrikasının Eskişehir piyasasına 500 milyon lira sıcak para girişi sağladığını söyledi. Dokuzlar, şekerin zehir olarak tanıtıldığına da dikkat çekerek, son aylarda adeta zehir gibi tanıtılarak şekerin, saf, duru, beyaz doğallığını, nişasta bazlı ve GDO\'lu mısırdan elde edilen tatlandırıcılarla eş tutulması doğal pancar şekerine yapılan en büyük haksızlıktır dedi. \'FABRİKAYA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU\' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan kampanyanın hayırlı geçmesini diledi. Karacan, Eskişehir Cumhuriyet döneminde 4 fabrika ile anılırdı. Basma Fabrikası, Şeker Fabrikası, Eskişehir Lokomotif Motor Sanayi ve Tayyare Fabrikası. Bu fabrikaların en önemlisi de ülkemizin ekonomisi için çiftçilerimizin geçimi için Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasıdır. Eskişehir için gurur, Eskişehir için onur. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile bundan evvel özelleşme sürecinde olan bu fabrikamızın da özelleşme sürecinden çıktığını ve inşallah bundan sonra bakın görüyorsunuz bir taraftan bakımı yapılıyor, bir taraftan tesis kendisini yeniliyor. Türkiye\'nin stratejik önemine sahip şekerin hem burası pancarın tohumunu üretiyor hem makinesini üretiyor hem de şekeri işliyor. Böyle bir fabrikada Türkiye\'de az. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile genel başkanımızın talimatı ile bundan sonra şeker fabrikasına daha fazla sahip çıkmak Eskişehir milletvekili olarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bizlerin görevi. Hem işçimize, hem fabrikamıza hem de üreticimize sahip çıkmak boynumuzun borcu. VALİ ÇAKACAK, KAMPANYADA ÇALIŞMIŞ Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, gençlik yıllarında Adapazarı Şeker Fabrikası\'nda geçici işçi olarak bir süre çalıştığını belirterek şunları söyledi Şeker fabrikaları ülkemizde Cumhuriyet ile yaşıt kuruluşlardır. Daha önce Uşak ilinde görev yaptım. Uşak Şeker Fabrikası 1923 yılında Türk müteşebbislerin özel sektör tarafından kurulan ilk şeker fabrikasıdır. Şeker fabrikaları kampanyalarında çok insanlar çalıştı. Binlerce insan buradan ekmek yedi. Adapazarı Şeker Fabrikası\'nda kampanyada çalışmış bir kişi olarak şeker fabrikalarının toplumumuz için ne kadar büyük önem arz ettiğini çok iyi bilen bir insanım. Tören sonunda fabrikaya ilk şeker pancarını getiren çiftçilere çeşitli ödüller verildi.